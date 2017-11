Das australische Volk hat deutlich "Ja" zur Ehe für alle gesagt. Ob das Parlament nun nachzieht, ist allerdings fraglich. Die Gegner unter dem früheren Premierminister wollen den Kampf weiterführen.

Australien hat am Mittwoch gleich zweimal Geschichte geschrieben: Nicht nur sprachen sich 61,6 Prozent und damit eine deutliche Mehrheit der australischen Bevölkerung für die Einführung der Ehe für alle aus. Auch die Wahlbeteiligung erreichte Rekordhöhen. Fast 80 Prozent der Stimmberechtigten, beziehungsweise 12,7 Millionen Menschen, hatten sich an der brieflichen Befragung beteiligt. Das ist in der Geschichte des Landes einzigartig. Kommentatoren werteten den Entscheid nicht nur als klares Votum für die Einführung der Ehe für alle, sondern auch als Zeichen für das Bedürfnis nach mehr direkter Mitsprache durch das Volk.

Premierminister Malcolm Turnbull ist überzeugt, Australien habe "für Fairness gestimmt, für Engagement, für die Liebe". Das Votum müsse vom Parlament respektiert werden. Es sei nun an der Regierung, "zu liefern". Noch vor Weihnachten solle ein entsprechender Gesetzesvorschlag verabschiedet werden.

Ob dieser Vorsatz realisiert werden kann, ist allerdings ...

