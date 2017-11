...wurde in erster Linie über Hedgefonds initiiert. Hintergrund sind ein hoher Bewertungsansatz, aber auch andere Überlegungen. Es geht um den Standort Toulouse und eine gewisse Problematik ab 2020 hinsichtlich eines Wegfalls von wichtigen Zahlungsströmen. Der Bewertungsansatz liegt immerhin bei rd. 2,2 Mrd. € für einen geschätzten Nettogewinn um 36 bis 38 Mio. € per 2017. Der Aktionärsbrief nimmt sich dieses Themas in seiner heutigen Ausgabe an und hat mit dem Chef persönlich gesprochen. Sie können den Aktionärsbrief auch unter www.boersenkiosk.de heute ab ca. 15.30 Uhr im Einzelabruf günstig erwerben.



