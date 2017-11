QSC stärkt Geschäftsbereiche und verändert den Vorstand

* Aufbau und Einführung des neuen Portfolios erfolgt * Geschäftsbereiche erhalten Umsatz- und Ergebnisverantwortung sowie umfassende Technik- und Vertriebshoheit * Felix Höger und Udo Faulhaber scheiden nach erfolgreicher Strukturveränderung aus dem Unternehmen aus

Köln, 15. November 2017 - Als Komplettanbieter für die Digitalisierung verfügt die QSC AG über ein breites Service-Angebot rund um die Themen Cloud mit IT-Outsourcing, Internet of Things, Consulting, Telekommunikation und Colocation. Angesichts des wachsenden Bedarfs an digitalen Services und den immer spezifischeren Kundenerwartungen hat der QSC-Vorstand beschlossen, den einzelnen Geschäftsbereichen künftig sowohl Umsatz- und Ergebnisverantwortung als auch die Leitung für Vertrieb und Technik zu übertragen.

"Die Dynamik und Entwicklungsgeschwindigkeit der jeweiligen Teilmärkte sind enorm. Je schlanker die Organisation desto größer die Möglichkeiten, agil und zielgerichtet auf die Kundenbedürfnisse einzugehen", erklärt Jürgen Hermann, Vorstandsvorsitzender der QSC AG. Bereits im August hatte der Vorstand den Plan einer Ausgliederung des Geschäftsbereichs Telekommunikation beschlossen.

Felix Höger und Udo Faulhaber scheiden aus dem Unternehmen aus

Nach Aufbau und erfolgreicher Etablierung des Pure Enterprise Cloud Portfolios mit abschließender Einführung der neuen Organisations- und Führungsstrukturen werden Felix Höger, Vorstand für Technologie und Operations, und Udo Faulhaber, Vorstand für Vertrieb und Consulting, aus dem Unternehmen zum 31. Dezember 2017 ausscheiden und sich neuen Aufgaben widmen.

Felix Höger trat am 1. Januar 2016 in den Vorstand der QSC AG ein. Er entwickelte die ITK- und Cloud-Services von QSC konsequent weiter und hat mit der Pure Enterprise Cloud ein sehr umfassendes und kundennahes Cloud-Portfolio neu am Markt positioniert. Zugleich konnten über eine weitreichende Standardisierung und Automatisierung im IT-Betrieb die Effizienz und Zuverlässigkeit sämtlicher Services von QSC erheblich gesteigert werden. Im Geschäftsbereich Colocation hat Felix Höger mit neuem Management und verbreitertem Leistungsangebot die strategische Neuausrichtung vorangetrieben.

Am 1. August 2015 übernahm Udo Faulhaber als Vorstand die Verantwortung für Vertrieb, Internet of Things und Consulting der QSC AG. Sein Hauptaugenmerk war die Fokussierung des Vertriebs auf die Ansprache mittelständischer Kunden sowie auf die Vermarktung des neuen umfassenden Cloud-Service-Portfolios. Udo Faulhaber gestaltete die Strategie und das Management der Geschäftsbereiche Internet of Things und Consulting entscheidend mit und trug damit auch zur maßgeblichen Umsatzsteigerung in den jeweiligen Segmenten bei.

"Felix Höger und Udo Faulhaber haben mit dem Aufbau der Pure Enterprise Cloud ein echtes Asset geschaffen. Zudem haben sie mit der Entwicklung des neuen Cloud-Service-Portfolios, der Standardisierung der gesamten IT-Leistungserbringung und der klaren Fokussierung des Vertriebs auf mittelständische Unternehmen den Wandel von QSC zum Digitalisierer für den Mittelstand ganz entscheidend mitgestaltet. Dafür danke ich ihnen sehr", betont Dr. Bernd Schlobohm, Vorsitzender des Aufsichtsrats von QSC.

Die Neuorganisation der Managementstruktur soll zeitnah umgesetzt werden. "Die flacheren Hierarchien und klaren Verantwortlichkeiten werden QSC mehr Schlagkraft verleihen. QSC muss in Zukunft agil und gezielt auf die rasanten Veränderungen in den verschiedenen Teilmärkten reagieren können", ist Jürgen Hermann überzeugt und betont: "Dies schließt Beteiligungen und Kooperationen in Teilmärkten, wie bereits für den Geschäftsbereich Telekommunikation kommuniziert, nicht aus".

Unternehmensprofil der QSC AG Die QSC AG ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Internet of Things, Consulting, Telekommunikation und Colocation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. Eine cloudbasierte Bereitstellung sämtlicher Services bietet erhöhte Schnelligkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit. Eigene TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland sowie das bundesweite All-IP-Netz der QSC AG bilden dabei die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand, die sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner vermarktet werden.

