IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global nimmt Blockchain-Berater in Advisory Committee für Blockchains, ICOs und Kryptowährungen auf

YDreams Global nimmt Blockchain-Berater in Advisory Committee für Blockchains, ICOs und Kryptowährungen auf

15. November 2017 - YDreams Global Interactive Technologies Inc. (TSX-V: YD, OTC Pink: YDRMF, FSE: A2AP0L) (YDreams Global oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Jeffrey L. Thompson, ein Experte für Medientechnologien, der zahlreiche Führungspositionen in den Bereichen Strategie, Betriebe, Technologie, Geschäftsentwicklung und digitale Transformation bei IBM, The Walt Disney Company, Conde Nast Entertainment und Start-ups in der Medienbranche wie Parrot Analytics oder Shout! Factory bekleidete, in das Advisory Committee von YDreams Global für Blockchains, ICOs und Kryptowährungen aufgenommen wurde. Die aktuellen Tätigkeiten von Herrn Thompson umfassen Beratungsdienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation für M&E-Kunden, die neue Technologien wie Blockchains, KI und prädiktive Analysen in ihre Geschäftsprozesse integrieren, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und aktuelle Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

Herr Thompson entwickelt vor allem Ethereum-Blockchain-Anwendungsfälle in der M&E-Branche weiter, bei denen Geschäftsprozessautomation und Kryptowährungen (Premium-Bitcoin) verwendet werden, um die Entwicklung neuer Produktkategorien in den Bereichen Medien und Online-Spiele zu ermöglichen. Herr Thompson ist der Ansicht, dass diese transformativen Weiterentwicklungen neue Monetisierungsmöglichkeiten in den Bereichen Medien, Unterhaltung, Spiele, virtuelle/erweiterte Realität und Werbung schaffen werden, und ich freue mich, ein Teil davon zu sein.

Die frühere Erfahrung von Herrn Thompson beinhaltete Betriebsfunktionen als GM / Senior Vice President von RNN TV, VP of Global Business von Walt Disney Motion Picture Group sowie VP von Conde Nast Entertainment. Er sitzt zurzeit im Board of Advisors von Digital Hollywood und gehörte zuvor dem Technology Committee der Blu-ray Disc Association an.

Daniel Japiassu, CEO von YDreams, sagte: Wir freuen uns, dass sich ein Branchenexperte mit erstklassigen Kontakten zu Medienunternehmen für unser Advisory Committee für Blockchains, ICOs und Kryptowährungen entschieden hat. Jeffrey konnte sich bei renommierten Unternehmen als wertvolles Aktivum behaupten und wir freuen uns bereits auf den Wert, den er in YDreams mit einbringen wird, insbesondere in den Bereichen Blockchains, ICOs und Kryptowährungen.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.000 Projekte für internationale Kunden wie die NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Daniel Japiassu Director & Chief Executive Officer Tel: 604-646-6910 hey@ydreamsglobal.com www.ydreamsglobal.com www.youtube.com/ydreamsglobal YDreams Global Technologies Inc. # 1470 - 701 West Georgia Street Vancouver, British Columbia V7Y 1C6 TSX-V: YD USA: YDRMF FSE: A2AP0L

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41442 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41442&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98421 E1043

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA98421E1043

AXC0105 2017-11-15/10:04