Münster (ots) - Wie viel Geld Verbraucher für Strom in Deutschland ausgeben hängt vom Tarif sowie dem Verbrauch und Wohnort ab. So kosten 3500 kWh Strom beim lokalen Versorger in Frankfurt 1162,- Euro, in Düsseldorf zahlen Verbraucher dagegen 981,- Euro. (Berlin 1141,- EUR Hamburg 1122,- EUR München 1069,- EUR Köln 1026,- EUR)



Das Verbraucherportal Stromauskunft (www.stromauskunft.de) hat für über 6000 Städte in Deutschland die Strompreise für die Grundversorgung, den günstigsten Ökostromtarif sowie den insgesamt günstigsten Tarif berechnet und ausgewertet.



Das Ergebnis:



Im Durchschnitt bezahlt ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh 1126 Euro pro Jahr in der Grundversorgung und 796,- Euro beim günstigsten Alternativanbieter. Durch einen entsprechenden Anbieterwechsel lässt sich damit bundesweit rein rechnerisch 376 Euro bei einem Wechsel aus der Grundversorgung zu einem alternativen Versorger (Stand November 2017) sparen.



Erster Anbieterwechsel bringt fast 500 Euro Ersparnis



In Wirklichkeit ist die Ersparnis beim ersten Wechsel noch deutlich höher. Denn Stromanbieter bieten zusätzlich zu den günstigen Tarifen auch satte Bonuszahlungen für Neukunden an. Damit steigt die Ersparnis beim ersten Stromanbieterwechsel schnell auf bis zu 500 Euro.



Verbraucher, die regelmäßig den Stromanbieter wechseln, sparen am meisten.



"In einer Simulation haben wir jedes Jahr den Anbieter gewechselt und die mögliche Ersparnis inklusive der Bonuszahlungen berechnet. Hier kamen wir auf rund 280,- Euro Ersparnis pro Jahr und Wechsel. In 10 Jahren konnten wir in der Simulation durch jährliches Wechseln rund 3000 Euro an Stromkosten sparen", sagt Dr. Jörg Heidjann, Betreiber der StromAuskunft im Internet.



Wichtig für regelmäßige Anbieterwechsel ist die Einhaltung der entsprechenden Fristen. Wird der Stromanbieter zu spät gewechselt, so verlängert sich mancher Vertrag automatisch um weitere 12 Monate.



StromAuskunft hat aus diesem Grund den bequemen "Stromanbieter Wechselservice mySwitch" entwickelt. Der kostenlose Service optimiert den Stromtarif regelmäßig und schickt Kunden rechtzeitig vor Ablauf der Kündigungsfrist eine erneute Wechselempfehlung. Mit nur einem Klick können Kunden dann ohne Aufwand erneut den Anbieter wechseln.



Fazit: Haushalte können durch den regelmäßigen Anbieterwechsel derzeit jedes Jahr rund 280 Euro sparen. Mit den ca. 500 Euro beim ersten Wechseln sind das rund 3000,- Euro in 10 Jahren.



Link zur Studie: https://www.stromauskunft.de/stromanbieter-wechse l/stromanbieterwechsel-deutschland/



