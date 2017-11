Zu den Zahlen: Leoni übertraf im dritten Quartal mit einem Umsatz von 1,19 Milliarden Euro und einem EBIT von 46,4 Millionen Euro die Analystenprognosen und konnte einen Nettogewinn von 28,3 Millionen Euro ausweisen. Im Vorjahr musste noch ein Verlust von -24,4 Millionen Euro hingenommen werden. Dank der positiven Quartalszahlen hat das Management sogleich den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und rechnet nun mit einem Gesamtumsatz von 4,8 Milliarden Euro. Das EBIT soll entsprechend auf 220 Millionen Euro zulegen.

Dieses ausgesprochen gute Zahlenwerk hob den Aktienkurs in einem schwachen Marktumfeld sogleich in die MDAX-Gewinnerliste an, wodurch sich der Kurs nun den Jahreshochs annähert. Doch für ein mustergültiges Kaufsignal innerhalb des seit Anfang Juni bestehenden Aufwärtstrendkanals müssen Bullen noch eine Schippe nachlegen, damit Leoni weiter zu seinen Jahreshochs aus 2015 zulegen kann. Denn kurzfristig steckt der Wert seit Oktober in einer volatilen ...

