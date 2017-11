München (ots/PRNewswire) - Weihnachten kommt mit großen Schritten und auch in diesem Jahr wirft es bei vielen Menschen wieder die Frage "wohin im Weihnachtsurlaub".



Gerade für Familien mit schulpflichtigen Kindern sind die Weihnachtsferien eine gute Möglichkeit, einen Winterurlaub einzulegen. Neben dem nach wie vor stark nach gefragten Skiurlaub oder dem Relaxurlaub in der verträumt-verschneiten Berghütte ist die "Winterflucht" ein weiterer Klassiker und eine hervorragende Möglichkeit, weit weg vom Kälte, Schnee und Zuhause die Feiertage in der Sonne und unter Palmen zu verbringen.



Aber egal wohin es auch geht, die Frage nach dem Preis stellt sich für die Allermeisten unweigerlich. Wer seinen Urlaub noch nicht gebucht hat und glaubt, dass es jetzt keine Schnäppchen mehr gibt, dem sei gesagt, dass - laut Expedia Flugnachfragedaten und Flugpreisen von 2016 - der Flug in den Winterurlaub dann am Billigsten ist, wenn man auf den sprichwörtlich fast "letzten Drücker" bucht.



Wer mit seiner Urlaubsorder also bis kurz vor die Feiertage (d.h. 0-6 Tage) wartet, kann fast 20% sparen und so vor Ort dafür den einen oder anderen Euro mehr ausgeben. Warten kann sich also lohnen!



Alle, die nicht so lange mit der Buchung ihrer Weihnachtsreise warten möchten oder die über die Feiertage nur innerhalb Deutschlands verreisen, können ab sofort über Expedia ihre Zugtickets kaufen und trotzdem sparen: je zwei Euro erhalten Reisende (nämlich) zusätzlich einen PAYBACK Punkt.



Zur Auswertung: Für diese Daten hat Expedia die Nachfrage und Preise für Flugtickets (von Deutschland) zwischen November und Dezember 2016 für alle Destinationen ausgewertet.



