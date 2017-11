Letztere veranstaltet heute einen Kapitalmarkttag. Rund 25 % der Belegschaft sollen gehen. Es ist in Europa einer der größten Windkraftanbieter neben VESTAS, und was der NORDEX-Chef José Luis Blanco gestern zur Zukunft der Windkraft darstellte, war im ersten Moment ein Hammer, doch im zweiten Teil sehr nachdenkenswert. Alle Windkraft-Titel liegen jedenfalls im Keller. Das wird spannend.



PNE WIND als Kleinster wird dazu heute seine Sicht beisteuern. Eine der Ursachen war die deutsche Politik in Berlin, die in der Förderung der Bürger-Windparks die grüne Alternative zugelassen haben. Damit soll die Akzeptanz von Windparks gefördert werden. Die Aktie liegt im Musterportfolio des Aktionärsbriefes.



