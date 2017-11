Ozzy Osbourne, der Prince of Darkness, beginnt eine Zusammenarbeit mit dem einzigen Online-Casino, das von Metal-Fans für Metal-Fans gegründet wurde

Metal Casino hat einen Vertrag mit dem ‚Prince of Darkness', Ozzy Osbourne, abgeschlossen. Der ‚Godfather of Metal' hat einen Vertrag mit dem größten, kühnsten und härtesten Online-Casino der Welt unterzeichnet. Ozzy Osbourne liebt das Metal Casino tatsächlich so sehr, dass er ein Miteigentümer des Unternehmens geworden ist.

Metal Casino wurde im August dieses Jahres mit dem Versprechen gegründet, seinen Spielern mehr zu bieten. Das bedeutet nicht nur die coolsten, abgefahrensten Spiele im Netz, sondern auch einen echten Mehrwert für wahre Metal-Fans, indem ihnen die Bands und die Musik, die sie lieben, nähergebracht werden.

Eine Zusammenarbeit mit den größten Hard Rock Künstlern macht dies möglich. Spielern werden exklusive Konzerttickets, Backstage-Pässe und jede Menge Band-Produkte sowie hohe Geldgewinne angeboten und es wurde nicht lange gezögert, den Größten von ihnen an Bord zu ziehen.

Ozzy hat den Weg der Metal-Musik in den frühen Siebzigern mit seiner bahnbrechenden Band Black Sabbath bereitet, die das Musikgenre mit ihren ersten Ausgaben wie Black Sabbath, Paranoid und Master of Reality definiert haben. Die ursprüngliche Black Sabbath wurde von MTV sogar zur ‚besten Metal-Band aller Zeiten' gekürt.

Nach seinem Ausstieg aus Black Sabbath startete Ozzy Osbourne eine sehr erfolgreiche Solokarriere mit mehr als 100 Millionen verkauften Platten und drei Grammy Awards. 2006 wurde Ozzy zusammen mit Black Sabbath auch in der Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

2013 schloss sich Ozzy wieder Sabbath für die Ausgabe ihres ersten weltweiten Nummer 1 Albums ‚13' an und ging auf eine ausverkaufte Welttournee, die mit einem letzten Auftritt in der Heimatstadt der Band Birmingham, England, im Februar endete.

Bezüglich seiner aktuellsten Rock-Zusammenarbeit mit Metal Casino erklärte Ozzy, dass er das Team sofort gemocht hatte, er einfach gesehen hatte, dass sie mit Leidenschaft dabei waren, echte Metal-Anhänger.

"Die Leute bei Metal Casino haben mir erzählt, dass es bei ihrer Marke immer darum geht, echt, relevant und kundenorientiert zu sein, und das kam bei mir an", sagte er. "Für mich heißt das, authentisch, originell bleiben und alles für seine Fans geben, und das ist, was ich mein ganzes Leben versucht habe zu tun."

Clas Dahlén, Chief Marketing Officer bei Metal Casino, fügte hinzu: "Ozzy Osbourne ist eine Legende und jetzt ist er ein Partner von Metal Casino. Was uns betrifft, ist dies der größte Sponsoringvertrag der Welt und wir haben immer noch nicht ganz verarbeitet, dass unser größter Held jetzt bei unserem Projekt mit an Bord ist."

"Das Wichtigste, als wir Metal Casino gegründet haben, war, dass es nicht nur ein Casino sein sollte, sondern eine Plattform für eine globale Gemeinschaft von Metal Fans und Casino-Liebhabern, die ihre Leidenschaft teilen. Dank Ozzy's Hilfe werden wir dies verwirklichen."

Über Metal Casino (http://www.metalcasino.com

Metal Casino ist das weltweit erste Casino, das Metal-Fans und Casino-Liebhaber zusammenbringt. Spieler können Metal-Produkte und Konzerttickets gewinnen, Bands hinter den Kulissen treffen und mehr. Das Casino wurde 2017 von Personen gegründet die über 30 Jahre in den erfolgreichsten Musik-, Gaming- und Technologieunternehmen der Welt gearbeitet haben, einschließlich Mr Green, Universal Music, EMI, Spotify, Microsoft und Apple iTunes.

Metal Casino, von Metal-Fans für Metal-Fans, ist von der Gaming-Behörde von Malta und der Glücksspielkommission des Vereinigten Königreiches zugelassen.

