Bad Marienberg - Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 792 000 Kinder lebend geboren, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 55 000 Neugeborene oder 7,4% mehr als im Jahr 2015 (738 000).

