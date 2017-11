Bad Marienberg - Wirecard-Aktie: Umsatzerlöse in Q3 um 51,7% erhöht - Sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 erwartet - Aktiennews Im dritten Quartal bzw. nach neun Monaten im aktuellen Geschäftsjahr 2017 konnte die Wirecard Gruppe (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ihre positive Unternehmensentwicklung weiter ausbauen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...