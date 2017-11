Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG kauft Fachmarkt in Aue, Sachsen

Objekt an Textildiscounter Takko langfristig vollvermietet

Immobilie mit rund 650 m² Verkaufsfläche ist in einem neuwertigen Zustand

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, erweitert seinen Immobilienbestand durch den Zukauf eines Fachmarkts in Aue, Sachsen. Das Objekt ist an den Textildiscounter Takko langfristig vollvermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Einzelhandelsimmobilie ...

