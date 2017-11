Frankfurt - Mit den Verlusten an den Börsen überwiegen auch am ETF-Handel die Gewinnmitnahmen, so die Deutsche Börse AG."Wir hatten das erste Mal seit langer Zeit einen Verkaufsüberhang", berichte Andreas Bartels von der Commerzbank mit Blick auf die vergangene Woche. 52 Prozent Abflüsse hätten 48 Prozent Zuflüssen gegenübergestanden. Die Umsätze seien mit 39.200 Transaktionen aber hoch geblieben. "Es war viel los, wenn auch nicht ganz so viel wie in der Woche davor", stelle auch Oliver Kilian von der Unicredit Group fest.

