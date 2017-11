Auch am Dienstag ging es weiter abwärts für den deutschen Leitindex. Bereits den vierten Tag in Folge ging er mit roten Vorzeichen aus dem Handel. Diesmal stand am Ende des Tages ein Minus von 0,3 Prozent auf der Kurstafel. Und das dürfte es in Sachen Verluste noch nicht gewesen sein. Dazu Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.