15-November-2017

RIB Software SE (RIB) erweitert Anteil an der Exactal Group Limited auf 75%, dem führenden Anbieter im Bereich Kalkulationssoftware für den englischsprachigen Raum

Stuttgart, Deutschland, 15. November 2017. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute die Aufstockung des 25% RIB Anteils auf 75% an der Exactal Group Limited (Australien / Hong Kong), dem Marktführer für Bau- und Kalkulationssoftware in Australien mit internationalen Niederlassungen in London, Manchester in UK, Kuala Lumpur in Malaysia, Auckland in Neuseeland, Austin in den USA, Singapur und Hong Kong, bekannt. Der Kaufpreis basiert auf einer Unternehmensbewertung von 24,4 Mio. Euro (2017 KGV 21,7 / Umsatzwachstum 22,5%).

Thomas Wolf, CEO der RIB Software SE stellt die Vorzüge der Partnerschaft heraus: "Mit der Übernahme von 75% an Exactal haben wir unsere Präsenz im englischsprachigen Raum mit Niederlassungen in Brisbane & Melbourne in Australien, London & Manchester in Großbritannien, Auckland in Neuseeland, Austin in den USA, Kuala Lumpur in Malaysia sowie Singapur und Hongkong weiter ausgebaut."

Über die Exactal Group Limited

Exactal wurde in Brisbane, Australien, im Jahr 2003 gegründet, um vornehmlich Mengenermittlungs- und Kalkulationssoftware zu entwickeln. Exactal hat seine weltweite Präsenz kontinuierlich ausgebaut. So bestehen mittlerweile Niederlassungen in Brisbane & Melbourne in Australien, London & Manchester in Großbritannien, Auckland in Neuseeland, Austin in den USA, Kuala Lumpur in Malaysia sowie Singapur und Hongkong. Das Unternehmen hat zudem Sales und Channel Partner Support über einen Großteil der Welt hinweg verteilt. Das Hauptprodukt CostX(R) bietet eine integrierte BIM- und 2D-On-Screen-Messtechniklösung mit einer einzigartigen Integration zwischen den Kostenschätzungen und den Elementen der Zeichnungsdateien, die die Schätzung repräsentieren. Dieser Ansatz hält Schätzungen auf dem neuesten Stand und ermöglicht eine einfache Bewertung von Zeichnungskorrekturen, um Verzögerungen bei Bauprojekten zu vermeiden.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 800 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC.

Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

