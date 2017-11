Die Commerzbank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Umsatz und Ergebnis (Ebit I) hätten enttäuscht, was vor allem an der geringer als erwarteten Produktion im neuen Kaliwerk Bethune in Kanada gelegen habe, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings habe der Düngemittelkonzern den Ausblick auf das Gesamtjahr 2017 bestätigt./edh/ck Datum der Analyse: 15.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0030 2017-11-15/10:57

ISIN: DE000KSAG888