Unterföhring (ots) -



- Neuer Distributionsvertrag mit SES umfasst sämtliche Sender in Standardauflösung (SD) - Vereinbarung auch über technische Dienstleistungen mit SES-Tochter MX1



Die ProSiebenSat.1 Media SE und der Satellitenbetreiber SES verlängern ihre Partnerschaft. Dadurch sind auch zukünftig sämtliche Programme der ProSiebenSat.1-Gruppe über die Astra Orbitalposition 19,2° Ost zu empfangen. Der neue Distributionsvertrag umfasst die unverschlüsselte Verbreitung der Sender ProSieben, Sat.1, kabel eins, sixx, Sat.1 GOLD, ProSieben MAXX, kabel eins Doku und der Sat.1 Regionalfensterprogramme in Bayern und Nord-Rhein-Westfalen in SD-Qualität, sowie weitere technische Dienstleistungen der SES-Tochter MX1.



Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer und Executive Vice President Digital Publishing ProSiebenSat.1 Media SE: "46 Prozent der TV-Zuschauer in Deutschland empfangen unsere Programme über Satellit - immer mehr Haushalte auch in höchster HD-Qualität über die SES-Plattform HD+. Mit der neuen Vereinbarung sichern wir weiterhin die hohen Reichweiten unserer Free-TV-Sender über Satellit in Standardauflösung. Daher begrüße ich die Fortführung der langfristigen Partnerschaft mit SES und MX1 ausdrücklich."



Christoph Mühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland: "ProSiebenSat.1 ist einer unserer wichtigsten Kunden. Die Vereinbarung ist aber nicht nur für uns sehr erfreulich, sondern auch für alle Haushalte mit Satellitenempfang, die weiterhin die Sender der ProSiebenSat.1 Gruppe unverschlüsselt und kostenlos empfangen können. Satellit ist und bleibt der einzige Übertragungsweg, der Zuschauern die gesamte Bandbreite der Programme ohne monatliche Zusatzkosten ermöglicht."



OTS: ASTRA Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74836 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74836.rss2



Pressekontakt: Bei Rückfragen: Jasmin Mittenzwei Pressesprecherin Astra Deutschland GmbH Tel. + 49 (0) 89 1896 2114 jasmin.mittenzwei@ses.com www.astra.de