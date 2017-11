Liebe Trader,

Heute früh hat der Automobilzulieferer Leoni Zahlen zum dritten Quartal vorgestellt und den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Sowohl Umsatz als auch der EBIT konnten merklich gesteigert werden, für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen jetzt mit einem deutlich besseren Ergebnis. Dieses ausgesprochen positive Zahlenwerk hob den Aktienkurs in einem schwachen Marktumfeld sogleich in die MDAX-Gewinnerliste an, wodurch sich der Kurs nun den Jahreshochs annähert. Doch für ein mustergültiges Kaufsignal innerhalb des seit Anfang Juni bestehenden Aufwärtstrendkanals müssen Bullen noch eine Schippe nachlegen, damit Leoni weiter zu seinen Jahreshochs aus 2015 zulegen kann. Denn kurzfristig steckt der Wert seit Oktober in einer volatilen Seitwärtsbewegung fest und konnte bisher keine eindeutige Richtung weder zur Ober- bzw. noch zur Unterseite einschlagen. Doch die Chancen auf eine weitere Erholung stehen nach den heutigen Maßstäben recht günstig.

Long-Chance:

Seit Anfang Oktober ist ein Kaufsignal in dem Wertpapier von Leoni mit einem Zielhorizont bei den Jahreshochs aus 2015 bei 63,57 Euro aktiv. Höhere Notierungen als 60,00 Euro konnten bislang aber nicht etabliert werden, vielleicht aber können die heute vorgelegten Zahlen einen entsprechenden Impuls in diese Richtung liefern. Frische Long-Positionen sind aber erst oberhalb von 60,00 Euro sinnvoll und führen das Wertpapier von Leoni in den anvisierten Zielbereich von 63,57 Euro weiter aufwärts. Interessierte Anleger können hierzu auf entsprechende Long-Papiere zurückgreifen und an einem baldigen Kursschub bis 63,57 Euro partizipieren. Eine passende Verlustbegrenzung kann jetzt im Bereich von 56,80 Euro angesetzt werden, bereits bestehende Long-Positionen sind entsprechend enger abzusichern. Bei einem Bruch der 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 55,84 Euro drohen hingegen ein Trendbruch sowie Abgaben auf die 200-Tage-Durchschnittslinie bei rund 49,50 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 60,00 Euro

Kursziel: 63,57 Euro

Stopp: < 56,80 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,20 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Leoni AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 257,62 Euro; 10:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

