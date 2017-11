Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der gegenwärtige Konjunkturboom wird sich nach Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts IMK auch im kommenden Jahr fortsetzen. "Der weitere Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist unangefochten, ein konjunktureller Einbruch auch über den Jahreswechsel hinaus praktisch kein Thema", erklärte das Institut, das am Mittwoch seinen neuen Konjunkturindikator veröffentlichte. Das Risiko, dass Deutschland in den kommenden Monaten in eine Rezession gerät, habe laut dieser Erhebung "zuletzt wieder abgenommen".

Für den Zeitraum von November 2017 bis Ende Januar 2018 weist das Frühwarninstrument, das die aktuellsten verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage bündelt, demnach eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von lediglich 4 Prozent aus. Im Oktober hatte sie noch bei 7 Prozent gelegen. Bei Werten unter 30 Prozent bestehe keine Rezessionsgefahr, der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator sei also fest im "grünen Bereich" verankert, so das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.

Die verringerte Krisenwahrscheinlichkeit erklärte das Institut vor allem mit positiven Signalen von den Finanzmärkten. Besonders stark wirkt sich demzufolge aus, dass die Zinsdifferenz zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen, der sogenannte Spread, weiter gesunken ist. Dieser Trend setze sich seit mehr als anderthalb Jahren fort. Bei einem geringen Spread fänden Unternehmen ein günstiges Finanzierungsumfeld vor.

Der neue Indikatorwert stütze die Erwartung, "dass sich der Aufschwung weiter fortsetzt, ohne dass die Gefahr konjunktureller Überhitzung besteht", erklärte IMK-Expertin Sabine Stephan. Das Institut hatte erst kürzlich seine Wachstumsprognosen für 2017 und 2018 auf 2,0 und 2,1 Prozent angehoben. Auch andere Ökonomen haben ihre Erwartungen nach oben geschraubt.

Im dritten Quartal hat das deutsche Bruttoinlandsprodukt nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,8 Prozent zugelegt. Das Wachstum liegt damit klar über den bisherigen Prognosen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat daraufhin erklärt, die Indikatoren deuteten "auf eine rege Fortsetzung des Aufschwungs im Jahresschlussquartal hin".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2017 04:29 ET (09:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.