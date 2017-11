Das moderne Automobil ist ein Konglomerat aus miteinander interagierenden elektromechanischen Systemen. Viele diese Systeme, wie zum Beispiel Bremsen, Lenkung, Antriebsstrang und Fahrassistenzsysteme, sind entscheidend für die Sicherheit und für Menschenleben, während dies für andere Anwendungen wie etwa die Unterhaltungselektronik nicht in so hohem Maße gilt. Alle Systeme aber stützen sich auf Software, deren Umfang exponentiell zunimmt, und in vielen Designs nutzen die Teilsysteme auch dieselbe interne Kommunikations-Infrastruktur. Dies führt dazu, dass bei der Entwicklung und Prüfung des Codes die funktionale Sicherheit berücksichtigt werden muss, und zwar sowohl für das System insgesamt als auch für die unabhängigen Teilmodule.

Zweck und Geltungsbereich der ISO 26262

Die ISO 26262 ist eine Norm für die funktionale Sicherheit von Straßenfahrzeugen. Sie definiert die Anforderungen und Prozesse zur Sicherstellung der funktionalen Sicherheit über ein Spektrum von Klassifizierungsstufen, die als "Automotive Safety Integrity Levels" (ASIL) bezeichnet werden. Die ASILs legen die Maßnahmen zur Wahrung der funktionalen Sicherheit von Level A (geringste Gefährlichkeit) bis Level D (höchste Gefährlichkeit) fest. Der von der ISO 26262 spezifizierte Prozess beginnt bei den allgemeinen Anforderungen und umfasst die Spezifikation der eigentlichen Sicherheitsanforderungen, das Design der Softwarearchitektur sowie die eigentliche Codierung und Implementierung der Funktionsmodule. Hinzu kommen Schritte zum Testen und Verifizieren dieser Module.

Die notwendige detaillierte Spezifikation der Anforderungen an das Systemdesign und der Sicherheitsanforderungen kann auf einer recht abstrakten Ebene erfolgen, nämlich mit Spreadsheet- und Textverarbeitungs-Programmen, ...

