Wien (APA-ots) - - Gratis-Aktivierung (69) für Hui Flat 30, 50, 150 mit 3Tube oder 3neo.

- 3Tube in Kombination mit Hui Flat 30, 50 und 150 um 0. - Gratis Amazon Fire TV Stick (39,90) mit Dreiland-Gutschein.

Internet zu Hause ist mit Drei seit 14. November 2017 noch günstiger. Passend zur Weihnachtszeit schenkt Drei allen Kunden bei Neuanmeldung zu einem Hui Flat LTE Tarif in Kombination mit einem 3Tube oder 3neo Router das Aktivierungsentgelt um 69. Und als besonderes Weihnachtsgeschenk legt Drei all diesen Hui Flat 30, 50 und 150- Kunden bei Neuanmeldung und Vertragsverlängerung einen Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung im Wert von 39,90 in Form eines Dreiland-Gutscheins oben drauf. Neue Hui Flat LTE Kunden mit einem 3Tube oder 3neo Router ersparen sich dadurch in Summe 108,90.

Die Hui Flat 30, 50 und 150 Tarife zählen zu den Tarif-Bestsellern von Drei und bieten unlimitiertes schnelles Internet mit jeweils maximal 30/10, 50/20 und 150/50 Mbit/s Download-/ Upload-Geschwindigkeit.

Mit diesem Weihnachtsangebot und dem 3TV Paket um 7,90 im Monat steht einem weihnachtlichen HD-Fernsehvergnügen nichts mehr im Weg.

Zwtl.: 3Tube und 3neo: Einfach einstecken und lossurfen.

Um die ganze Familie mit LTE-Internet zu versorgen, müssen Kunden die populären Router von Drei nur anstecken - und schon können sie lossurfen.

Was die populären LTE-Router 3Tube und 3neo auszeichnet, ist eine leichte Handhabung, eine leistungsstarke und zuverlässige Performance, ein moderner Mobilfunk- und WLAN-Standard und ein cooles Design.

Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at).

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31.Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

