Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Jimmy Bezos, Gründer und Chief Executive Officer von OEEGOO, freut sich sehr, die vorweihnachtliche Markteinführung eines innovativen Beleuchtungsproduktes für den privaten und industriellen Einsatz mit der Bezeichnung "LED Dimmbar" anzukündigen.



"Wir freuen uns, dass unsere innovative Leuchte "LED Dimmbar" nach mehreren Monaten harter Arbeit im Design- und Herstellungsprozess jetzt veröffentlicht wird und für unsere Kunden zur Verfügung steht. Wir entwerfen und fertigen unsere Produkte unter Einhaltung der höchsten Standards und dem Einsatz erstklassiger Materialien", erklärte Jimmy Bezos. "Unser Ingenieursteam hat jede einzelne Komponente sorgfältig ausgewählt und ausgestaltet, um sicherzustellen, dass die Produkte einfach und fest zusammengefügt und montiert werden können. Unsere Produkte verdanken ihr außergewöhnliches Aussehen unseren Designern, die viel Mühe darauf verwenden, ihre Ausführung sowohl funktionell als auch ästhetisch zu halten."



Das Expertenteam von OEEGOO konzentriert sich auf eine erstklassige Kunden-/Benutzererfahrung, was zur Erfüllung und Zufriedenheit sowie zu positiven Rückmeldungen und Weiterempfehlungen führt. "LED Dimmbar" ist von bekannten internationalen Stellen wie CE, ROHS und BSCI zertifiziert. Die Leuchte ist mit der neuesten dimmbaren 3-Farbwechsel-Technologie, 4,2 cm ultra-dünner Optik und der LED-Bauform 720 SMD2835 ausgestattet, die eine gleichmäßige Beleuchtung unterstützt, um Kunden über 40000 Stunden Lebensdauer an Innen- und Außenbeleuchtung zu bieten. Mittlerweile verfügt die Leuchte über LED Tri-Proof-Light, das eine hohe Lichtausbeute von bis zu 130LM/W bietet, Schutzart IP66 wasserfest, kein Stroboskop und 30-Sekunden-Installation durch Aufwinden oder Deckenansaugung. Das Produkt wurde speziell unter Berücksichtigung aufkommender Trends in der globalen Beleuchtungsindustrie sowie spezifischer Kundenbedürfnisse entworfen und hergestellt.



"Unsere hochwertigen Materialien und Komponenten stammen von den besten Lieferanten von überall auf der Welt und werden Qualitätssicherungstests unterzogen, um zu gewährleisten, dass sie von optimaler Qualität, wasserfest und langlebig sind", erklärte Jimmy Bezos. "Unser nachhaltiges Wachstum und unser Erfolg beruhen auf einer einfachen Philosophie. Diese Unternehmensphilosophie zieht die besten Designer, Ingenieure und Hersteller der Branche an, die sich der Entwicklung innovativer Beleuchtungslösungen verschrieben haben, welche sich am besten als funktionelle Kunst bezeichnen lassen."



Weitere Informationen zu OEEGOO und seiner LED Dimmbar Leuchte finden Sie unter https://www.oeegoo.com/product/led-ultra-thin-dimmab le-absorbing-dome-square-18w-1720lm-ip54/ oder https: //www.oeegoo .com / led-tri-proof-light /



Informationen zu OEEGOO



OEEGOO ist ein Unternehmen mit dem primären Ziel und der Vision, seinen wertgeschätzten Kunden eine innovative Auswahl an fortschrittlichen Lichttechnologien, umweltfreundlichen und energiesparenden Produkten und hochwertigen Dienstleistungen zu bieten.



