Ein Streit um Betriebsrenten enthüllt, wie geschickt der Kaufmannskonzern MPC aus der Krise des Industriekonglomerats Ferrostaal Kapital schlug.

Im Raum N 14 des Essener Landgerichts laufen keine großen Wirtschaftsprozesse, an diesem heiteren Herbsttag verströmen vornehmlich ältere Herrschaften im Zuschauerraum gepflegte Langeweile. Ein Prozess um Betriebsrenten steht an, Pensionäre wollen mehr Geld, scheinbar reine Routine.

Doch was das Dutzend Gerichtsgänger dann geboten bekommt, ist großes Kino. Zuvor nur intern bekannte Millionensummen werden genannt, es geht um eine spektakuläre Übernahme: Eine sich hanseatisch-bieder gebende Kaufmannsfamilie soll das kriselnde Traditionsunternehmen Ferrostaal nach allen Regeln der Kunst filetiert haben.

Geklagt hat ein Exvorstand, rund 50 Exmitarbeiter haben Widerspruch gegen ihre Rentenzahlungen eingelegt. Sie sehen die ehemalige MAN-Tochter Ferrostaal "in die Fänge eines Heuschreckeninvestors geraten", so ihre Anwältin. Damit meint sie den Hamburger Kaufmannskonzern MPC Münchmeyer Petersen & Co., geführt von Firmenpatriarch Axel Schroeder. MPC weist das weit von sich: "Wir sind keine Firmenjäger und wollen Ferrostaal erhalten."

Bekannt ist die MPC-Gruppe vor allem durch ihre börsennotierte Tochter MPC Capital, die Anlegern mit Schiffsfonds Verluste bescherte. Nach einem Schwenk auf Immobilien und Ökoenergie laufen die Geschäfte besser. Die ehemalige MAN-Tochter Ferrostaal verkaufte in besseren Zeiten Schiffe und baute Industrieanlagen und Kraftwerke auf der ganzen Welt. Bisweilen ebneten Schmiergelder den Weg, so beim Verkauf von U-Booten an Griechenland. Als das 2010 aufflog, musste Ferrostaal 139 Millionen Euro Buße zahlen. Der Ruf ...

