Die extreme Luftverschmutzung in der indischen Hauptstadt hat Konsequenzen für die Wirtschaft: Fabriken müssen schließen, Mitarbeiter sind beunruhigt. Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Stellen zu besetzen.

Auf die Straße geht Michael Wekezer mit Schutzmaske, zuhause sind seine Fenster dicht verriegelt, ein Filter soll die gefährlichen Partikel so gut es geht von ihm und seiner Familie fernhalten. Der Berater lebt an einem Ort, wo schon das Atmen gefährlich ist: In keiner anderen Hauptstadt ist die Luftverschmutzung so hoch wie in Neu Delhi. In diesem Herbst trifft es die indischen Metropole besonders stark: Vor mehr als einer Woche ist die Luftqualität in die unterste Kategorie gefallen. Die Stadt könnte damit den Negativrekord vom vergangenen Jahr brechen.

Wekezer, der in Neu Delhi die Niederlassung der Beratungsgesellschaft Rödl & Partner leitet, zeigt sich besorgt: "Man kann versuchen, die Belastung mit Filtern und Masken zu minimieren und so wenig wie möglich nach draußen zu gehen", sagt er. "Aber natürlich sind Langzeitfolgen nicht auszuschließen." Dabei empfinde er sich schon als einen der Privilegierten: Die Mehrheit der Hauptstadtbewohner könne es sich nicht leisten, die ganze Wohnung mit Luftreinigern auszustatten oder die Stadt zu verlassen, wenn die Smog-Werte ganz extrem ausfallen.

Der Nebel, in den Neu Delhi eingehüllt ist, hat für die Stadt massive Konsequenzen: Angesichts von Feinstaubwerten, die mehr als 45 Mal über der als unbedenklich geltenden Höchstgrenze lagen, riefen Ärzte einen öffentlichen Gesundheitsnotstand aus. Die Zahl der Patienten mit Atemwegsproblemen stieg in den Krankenhäusern zuletzt rapide an. Die Stadt sei zu einer Gaskammer geworden, warnte der lokale Regierungschef Arvind Kejriwal.

Auch die Wirtschaft leidet unter den Folgen der verschmutzten Luft. Mehrere Konzerne haben ihre Produktionsstätten in der Hauptstadtregion geschlossen. Betroffen sind nach indischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...