Ein ehemaliger Angestellter verklagt den Elektropionier, weil er in den Werkshallen rassistisch beleidigt worden sei. Tesla widerspricht dieser Darstellung energisch - und will sich juristisch wehren.

Als wären Produktionsprobleme mit dem Fahrzeug "Model 3" nicht genug, hat der Elektroautohersteller Tesla in seiner Heimat nun auch noch mit Rassismusvorwürfen zu kämpfen. Die Produktion von Tesla sei eine "Brutstätte für rassistisches Verhalten", heißt es in einer Klage eines afroamerikanischen Angestellten gegen den Branchenpionier, die derzeit vor einem kalifornischen Gericht in Alameda County verhandelt wird. Schwarze Mitarbeiter seien permanenten und ernsthaften Belästigungen ausgesetzt.

Der klagende Ex-Mitarbeiter hatte von April bis Oktober im Tesla-Werk Fremont gearbeitet. Während seiner Schichten sei er von anderen Mitarbeitern und Vorgesetzten regelmäßig mit dem Wort "Nigger" und anderen rassistischen Schimpfwörtern beleidigt worden. Nach Aussage des Mitarbeiters sei er Ende Oktober entlassen worden, weil ihm - so wörtlich - "die positive Einstellung fehle".

Der Elektropionier selbst widerspricht im hauseigenen Unternehmensblog. Tesla sei "absolut gegen jede Form der Diskriminierung, Belästigung oder unfaire Behandlung". Man untersuche entsprechende Vorwürfe sehr ernsthaft. Jeder Mitarbeiter sei verpflichtet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...