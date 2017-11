Bonn - Gestern überwogen an den europäischen Rentenmärkten Kurszuwächse bei langlaufenden Staatsanleihen, so die Analysten von Postbank Research. Sie seien in Anbetracht der Konsolidierung an den Aktienmärkten von Investoren gesucht worden. Die Renditen 10-jähriger niederländischer bzw. französischer Papiere hätten 2 bzw. 3 Basispunkte nachgegeben. Die 10-jährige Bundesanleihe habe ebenfalls 2 Basispunkte niedriger bei 0,40% rentiert. Auch US-Treasuries seien gesucht worden. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe habe sich um 2 Basispunkte auf 2,38% ermäßigt. (15.11.2017/alc/a/a)

