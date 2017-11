Frankfurt am Main - Die Nachfrage nach passiv gemangten Investmentvehikeln, die sich bei der Portfolioallokation nicht nur nach einfachen Faktoren wie der Marktkapitalisierung orientierten, steige rapide, so Torsten Hunke, Managing Director von VanEck Europe.Dieses starke Interesse an Smart Beta erkläre sich vor allem mit der Tatsache, dass Investoren höhere Renditen erzielen wollten. Smart Beta Indexfonds basierten zumeist auf speziell gewichteten Indices, die beispielsweise besonders dividendenstarke Aktien listeten. Mit diesem Ansatz versprächen sie eine Outperformance gegenüber dem breiteren Markt.

