Von Nicolas Parasie

DUBAI (Dow Jones)--Die Billigfluggesellschaft Flydubai hat bei Boeing 225 Maschinen zum Listenpreis von 27 Milliarden US-Dollar geordert. Mit den zusätzlichen Flugzeugen will die Airline ihren aggressiven Wachstumskurs fortsetzen und in diesem Zusammenhang zusätzliche Verbindungen anbieten und die Bedeutung des Standortes Dubai stärken. Aktuell fliegt die 2009 gegründete Fluglinie 95 Ziele in 44 Ländern an.

Die Flotte von Flydubai wird künftig deutlich größer werden: Bislang hat die Fluglinie lediglich 61 Maschinen im Bestand. Vor einiger Zeit hatte Flydubai bereits 70 Flugzeuge bestellt, deren Auslieferung allerdings noch aussteht.

November 15, 2017 04:46 ET (09:46 GMT)

