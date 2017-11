FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wirecard -Aktionäre haben am Mittwoch nach der Vorlage endgültiger Quartalszahlen des Zahlungsabwicklers in einem schwachen Gesamtmarkt Kasse gemacht. Die Aktien fielen am Vormittag um 3,14 Prozent auf 81,10 Euro. Für den bisherigen Jahresverlauf steht dennoch weiterhin ein Plus von fast 100 Prozent zu Buche.

Analyst Knut Woller von der Baader sah in den nun vorgelegten Zahlen keine größeren Überraschungen. Sie stünden weitgehend im Einklang mit den bereits bekannten Eckdaten./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007472060

AXC0127 2017-11-15/11:26