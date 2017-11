In der Affäre um DSGV-Chef Georg Fahrenschon will man "mit Ruhe und gesichtswahrend" agieren. Der in eine Steueraffäre verstrickte Präsident soll seine Aufgaben bis zum Ende der Amtszeit an Vize Thomas Mang abtreten.

Das Sparkassen-Lager reagiert mit Erleichterung auf den sich abzeichnenden Wechsel an der Verbandsspitze. Die angepeilte Übergangsphase mit dem DSGV-Vize-Chef Thomas Mang als Ersatz für den in eine Steueraffäre verstrickten Verbands-Präsidenten Georg Fahrenschon sei die wohl beste Variante, sagten mehrere Sparkassen-Vertreter am Mittwoch zu Reuters. "Man versucht, mit Ruhe und gesichtswahrend für alle Parteien eine Lösung zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...