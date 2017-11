Einen Industrie-PC mit RT-Hypervisor ist per se nichts Neues. Was waren die Gründe für die Kooperation? Klaus Rottmayr: Viele Kunden setzen unsere Industrie-PC-Systeme für ihre Automatisierungsaufgaben ein. Und der Großteil nutzt Windows als Betriebssystem. Allerdings wird immer mehr harte Echtzeit-Performance auf PC-Basis gefordert. Die bieten wir gemeinsam an. Sybera stellt dazu ihre EFI Realtime Engine für das Echtzeit Sub-System zur Verfügung. Darauf läuft der Ethernet-Core mit Bibliotheken für die Feldbussysteme Ethercat, Profinet oder Ethernet/IP. Diese Plattform hat den besonderen Charme, dass alle Vorteile eines Windows-Systems nutzbar sind und zusätzlich eine Echtzeit-Automation für unterschiedliche Feldbussysteme auf einem Industrie-PC möglich sind. Jürgen Rall: Auf dem Markt gibt es einige RT-Hypervisor. Es ist jedoch sehr wichtig, dass alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Denn aufgrund der Komplexität moderner PC-Hardware funktioniert das bisherige Motto - der Eine liefert die Hardware, der Andere die Software - nicht mehr. Die Abstimmungen zwischen dem Unified Extensible Firmware Interface, kurz dem UEFI BIOS, ...

