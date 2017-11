Herr Matthesius, nach Jahren der Abstinenz kehrt Weidmüller als Steuerungsanbieter in den Automatisierungsmarkt zurück. Warum die Besinnung auf alte Tugenden? Michael Matthesius: Aus unserer heutigen Sicht sind die alten Tugenden hochaktuell und innovativ. Lassen Sie mich das an drei Szenarien betrachten. Erstens: Wir wollen uns zu einem globalen Lösungsanbieter entwickeln und zweitens unseren weltweit tätigen Schlüsselkunden langfristig einen Mehrwert bieten. Und Drittens: Die Informations- und Kommunikationstechnik, sowie die Digitalisierung werden die Automatisierungstechnik grundlegend ändern. Diese drei Szenarien zugrundegelegt, führen unweigerlich zur Notwendigkeit für Weidmüller, in der Automatisierungstechnik Präsenz zu zeigen - mehr als bisher. Das führte zur Gründung der Division Automation Products & Solutions. Deren wesentlichen Bestandteile sind Hard- und Software, Applikations-Know-how und eine umfassende Beratungskompetenz. Und die Web-basierte Steuerung ist das erste Produkt? Michael Matthesius: Wenn Sie den Fokus rein auf die Steuerung legen, dann ist es richtig: u-control ist das erste Produkt. Davor haben wir mit den kommunikationsfähigen Signalwandlern ACT20C sowie unserem Remote I/O u-remote aber bereits interessante Automatisierungskomponenten im Angebot. Die Web-basierte Steuerung wurde letztes Jahr hier in Nürnberg als Technologiestudie präsentiert und hat große Resonanz erfahren. Die Hannover Messe 2017 hat das Konzept bestätigt. Mit dem Marktfeedback und diversen Kundenwünschen sind wir anschließend an die konsequente Umsetzung der Steuerung gestartet. Bei u-control nutzen wir als Basis für die Entwicklung der Engineering-Software offene und herstellerunabhängige Web-Technologien wie HTML5, CSS3 und JavaScript. Der Browser wird für den Anwender zur Applikationsplattform und erlaubt eine flexible System-Konfiguration, Programmierung gemäß IEC 61131-3 sowie die Anbindung an HMIs in einem Web-basierenden Engineering-Tool. Wie muss ich mir die Projektierung vorstellen? Michael Matthesius: Die Projekterstellung kann auf zwei ...

