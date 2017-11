Japanischer Yen performt nach starkem Handelstag in Asien, im G10-Vergleich, am besten, trotz schwacher BIP-Zahlen Heute Morgen schneidet der Australische Dollar am schlechtesten ab, Grund hierfür waren vor allem die enttäuschenden Zahlen zur Lohnentwicklung AUDUSD führt seinen Abwärtstrend fort, es sieht allerdings so aus, als wär ein weiter Rückgang nur eine Frage der Zeit

Zusammenfassung:Am heutigen Handelstag hat sich die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten deutlich verschlechtert. Der japanische NIKKEI (JAP225) schnitt im Vergleich bisher am schlechtesten ab, der Index verlor kurz vor Handelsschluss über 1,5%. Infolgedessen konnte der JPY festen Fuß fassen, trotz der schwachen BIP-Veröffentlichung. Des Weiteren scheint die japanische Währung zusätzlich durch die zunehmenden Risiken an den weltweiten Aktienmärkten gestützt zu werden, Die Wall Street wies leichte Verluste auf und auch die europäischen Aktienmärkte gingen weiter zurück. In Asien folgten die wichtigsten Indizes dieser Entwicklung .

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...