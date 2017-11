Das überdurchschnittlich starke dritte Quartal verdankt Sixt einem hohen Wachstum in der Autovermietung im In- und Ausland. Das Ergebnis vor Steuern (EBIT) konnte demnach um 30,3 % auf 224,2 Millionen Euro gesteigert werden, die operative Umsatzrendite des Konzerns verbesserte sich auf 12,9 %. Der Konzernumsatz weist ein Plus von 8,2 % bzw. 1,74 Milliarden Euro auf. An den positiven Erwartungen für das Gesamtjahr 2017 hält der Autovermieter unverändert fest.

Charttechnisch präsentiert sich die Sachlage bei der Sixt-Aktie seit den Jahreshochs aus Ende Oktober tendenziell schwächer. Nach einer ersten Verkaufswelle von den Jahreshochs bei exakt 80,00 Euro auf ein Verlaufstief bei 74,30 Euro konnte anschließend zwar eine kleinere Gegenbewegung zur Oberseite gestartet werden, diese ist allerdings als bärische Flagge zu deuten und hält entsprechend Kurspotenzial zur Unterseite bereit. ...

