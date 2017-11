Die PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2) richtet ihr operatives Geschäft strategisch neu aus und stellt ihre Aktivitäten national wie international auf eine deutlich breitere Basis:

"Wir werden uns vom Spezialisten für Projektierung, Bau und Betrieb von Windparks zum Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickeln. Als "Clean Energy Solution Provider" wollen wir unser Service-Angebot ausweiten und werden neue Märkte und Technologien besetzen", beschreibt Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG, die Grundzüge der neuen Strategie. Ziel ist es, die Volatilität der Erträge zu verringern und neue Margenpotentiale zu erschließen.

PNE WIND reagiert mit der neuen strategischen Ausrichtung auf Veränderungen in den Märkten und bei den Rahmenbedingungen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Während Erneuerbare Energien weltweit in den kommenden Jahren dynamisch wachsen werden, sind in einzelnen, etablierten Märkten aber auch gegenläufige Entwicklungen zu beobachten. Förderungen für Windenergie werden gekürzt und Vergütungssysteme auf Ausschreibungen oder andere Marktmechanismen umgestellt. Der Zubau der Windenergie wird in manchen Ländern begrenzt. Das verschärft den Wettbewerbsdruck. Die Optimierung der Kosten rund um ein Projekt gewinnt daher immer mehr an Bedeutung.

Diesen Entwicklungen trägt die PNE WIND AG mit einer Ausweitung des operativen Geschäfts Rechnung und wird als Clean Energy Solution Provider ...

