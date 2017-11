Die RIB Software SE (ISIN DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute die Aufstockung des 25% RIB Anteils auf 75% an der Exactal Group Limited (Australien / Hong Kong), dem Marktführer für Bau- und Kalkulationssoftware in Australien mit internationalen Niederlassungen in London, Manchester in UK, Kuala Lumpur in Malaysia, Auckland in Neuseeland, Austin in den USA, Singapur und Hong Kong, bekannt. Der Kaufpreis basiert auf einer Unternehmensbewertung von 24,4 Mio. Euro (2017 KGV 21,7 / Umsatzwachstum 22,5%) ...

