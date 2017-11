Was wird die Kanzlerin heute zum Thema Kohle-Ausstieg sagen? Die heute anstehende Rede von Angela Merkel auf dem Klimagipfel wird seitens der Investoren mit großer Nervosität erwartet. Denn wenn es in die Richtung eines baldigen Ausstiegs aus der Kohle gehen sollte - was kommt da an Kosten auf diejenigen zu, die sie betreiben? Eigentlich träfe das RWE (deren Aktie derzeit vergleichbar schwach tendiert) mehr als E.ON (ISIN: DE000ENAG999), weil E.ON ja seine Kohlekraftwerke in die Tochter Uniper ausgelagert hat. Aber nur "eigentlich". Denn:

Noch ist Uniper eben die Tochter, noch ist sie nicht an die finnische Fortum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...