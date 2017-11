Weingarten (ots) - Das Entwicklerteam der Address-Base GmbH & Co. KG (https://www.address-base.de) hat neue Mechanismen zur semantischen Prüfung von Adressen geschaffen. Damit soll die Qualität verbessert und die durchschnittliche Erreichbarkeit datenübergreifend gesteigert werden.



Die Semantische Prüfung ist keine komplett neu erfundene Maßnahme. Sie wird bei Address-Base bereits seit einigen Jahren eingesetzt und verhindert vor allem Fehler in der Schreibweise von Straßen, Städten und Ansprechpartnern. Dazu werden jeweils große Datenbanken für Namen, Straßennamen und Städtebezeichnungen benötigt. Diese werden dann gegen die bestehen Adressen abgeglichen.



Das Entwicklerteam konnte nun neue Datenquellen für diesen Vorgang erschließen und hat zusätzlich neue Verknüpfungsmöglichkeiten erschaffen. Damit konnte die Lernfähigkeit des zuständigen Tools verbessert werden. Folglich können Fehler wie deutschlandweit nicht existente Straßennamen oder falsch erkannte Namen von Ansprechpartnern besser erkannt und ausgemerzt werden.



"Die semantische Kontrolle hat uns in der Vergangenheit schon eine Verbesserung unserer Daten um etwa 3% gebracht. Mit dem verbesserten Verfahren sind 5% möglich. Ziel ist es, die Qualität unserer Adressen stetig anzuheben. Auch wenn eine durchschnittliche Erreichbarkeit von 95% branchenübergreifend utopisch scheint, möchten wir doch so nah wie möglich an diesen Wert heranreichen", so Robert Hoppe, Geschäftsführer von Address-Base.



Auch für die Zukunft hat das junge Team innovative Ideen, um die Qualität neuer Adressen weiter zu steigern, aber auch, um Mechanismen zur Prüfung bereits gekaufter Adressen zu optimieren. Davon profitieren nicht nur Neukunden, sondern vor allem auch Bestandskunden, die ihre bereits gekauften Adressen prüfen und aktualisieren lassen können.



Die neue Methodik findet auch Anwendung bei Serviceleistungen wie der Anreicherung und Aktualisierung vorhandener Kundendaten. Auch in diesen Bereichen rechnet das Unternehmen mit einer prozentualen Qualitätssteigerung.



