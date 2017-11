Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Vor der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Weltklimagipfel dringen die Grünen auf ein Signal der Jamaika-Parteien für den Klimaschutz. "Wie schön wäre es, wenn sie mit dem Mandat dorthin hätte reisen könne", dass eine neue Regierung dem Klimaschutz verpflichtet sei, sagte Grünen-Chef Cem Özdemir auf dem Weg zu den Sondierungen in Berlin. "Wir wollen ihr diese Möglichkeiten geben, wenn die anderen Partner ebenfalls dazu bereit sind", ergänzte er.

Seine Parteifreundin Katrin Göring-Eckardt sprach von einer Überlebensfrage des Planten und der Menschheit. Grüne, FDP und CDU/CSU könnten ihren kleinen Teil zur Lösung beitragen.

Merkel wird am Mittwochnachmittag in Bonn zu den versammelten Vertretern der Staaten der Welt reden. Ihr Image als Klimakanzlerin ist angekratzt, da Deutschland ohne weitgehende Beschlüsse seine ehrgeizigen Klimaziele 2020 verfehlen wird. Einen Weg zur Erreichung des Ziels sehen die Grünen in der Abschaltung der 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke. Union und FDP lehnen das wegen drohender Stromausfälle ab und bieten bislang zehn Kraftwerke an, die bis 2020 vom Netz gehen sollen.

Nach einer neuen Untersuchung der Umweltschutzorganisation Germanwatch ist die Bundesrepublik beim Klimaschutz nur Mittelmaß. Zwar sei beim Ausbau der erneuerbaren Energien viel getan worden, in den vergangenen Jahren gab es "insbesondere in den Bereichen Verkehr und bei der Kohleverstromung viel zu wenig Fortschritt". Deshalb sinke der deutsche Kohlendioxid-Ausstoß seit 2009 nicht mehr. Deutschland kommt in der Rangfolge von Germanwatch nur auf Platz 22 von 60, den die Organisation als enttäuschend bezeichnete.

Demonstrativ ließen die Umweltschützer die ersten drei Ränge frei, weil nach ihrer Ansicht kein Land genug für den Kampf gegen die Erderwärmung tut. Auf Platz 4 folgt dann als erfolgreichstes Land Schweden. Es folgen Litauen, Marokko und Norwegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2017 05:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.