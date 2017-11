Hannover - Nachdem in der vergangenen Berichtswoche die ersten Emittenten nach der Black Out-Periode wieder Emissionen begeben haben, wurden auch aktuell wieder einige Deals verzeichnet, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LBSo habe die norwegische DNB einen Covered Bond (ISIN XS1719108463/ WKN A19SAM) mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. und einer Laufzeit von 7y emittiert. Nach einer anfänglichen Preisvorstellung von ms -5 Bp sei der Spread aufgrund des zügig entwickelnden Orderbuchs auf ms -9 Bp herabgenommen worden. Final seien mehr als EUR 2,0 Mrd. an Orders erteilt worden, sodass die endgültige Deal Size auf EUR 1,5 Mrd. festgelegt worden sei.

