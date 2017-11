Die Schwächephase beim DAX hält an. Mittlerweile steht sogar die Marke von 12.900 Punkten im Fokus. Jochen Stanzl von CMC Markets macht sich trotzdem noch keine Sorgen. "Auch in einem Bullenmarkt geht es mal abwärts. Das ist gesund, das ist normal", so der Marktexperte. Stanzl glaubt weiter an eine Jahresendrallye. Und die könnte den DAX auf bisher nie erreichte Höhen führen. Außerdem bespricht Moderator Marco Uome mit Stanzl den aktuellen Höhenflug des Euro.