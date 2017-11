Zürich (ots) - Die Migros als grösste Arbeitgeberin der Schweiz

lanciert ein Portal, auf dem alle relevanten Informationen zur

Arbeitswelt der Migros-Gruppe präsentiert werden. Das Karriereportal

gibt Auskunft zu den über 60 Unternehmen und Geschäftsbereichen der

Migros-Gruppe. Zu finden sind Informationen zur Geschäftstätigkeit,

den Arbeitsbedingungen, zahlreiche Portraits von Mitarbeitenden und

eine umfassende Stellenbörse.



Die Migros zählt aufgrund ihrer Vielfalt und Grösse und ihrer

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung zu den

attraktivsten Arbeitgebern der Schweiz. Im neu lancierten

Karriereportal werden diese Aspekte attraktiv und benutzerfreundlich

dargestellt. Der Auftritt ermöglicht es den einzelnen Unternehmen der

Gruppe, ihre eigene Karriere-Webseite in das Portal zu integrieren.



Jeden Monat schreiben die über 60 Unternehmen und

Geschäftsbereiche der Migros-Gruppe rund 600 Stellen aus, in ganz

unterschiedlichen Branchen wie Detailhandel, Industrie,

Finanzdienstleistung oder Gesundheitswesen. Zur Migros-Gruppe gehören

neben den bekannten regionalen Migros-Genossenschaften und dem

Migros-Genossenschafts-Bund die 25 Betriebe der Migros-Industrie wie

beispielsweise Jowa oder die Estavayer Lait SA (ELSA) sowie auch die

Migros-Bank, Denner, Globus, Le Shop und Digitec/Galaxus.



Die Migros sucht neben den bekannten Berufsgruppen wie

Verkäuferinnen, Bäcker, Marketing-Spezialistinnen, Informatiker und

Logistikmitarbeiterinnen auch Bademeister oder Kulturschaffende.

Jährlich vergibt die Migros-Gruppe zudem mehr als 1'500 Lehrstellen

in 50 Berufen. "Dank ihrer Vielfalt kann die Migros-Gruppe ihren

Mitarbeitenden und potentiellen Kandidaten zahlreiche berufliche

Möglichkeiten und Perspektiven bieten. Wir sind in der ganzen Schweiz

mit erfolgreichen Unternehmen vertreten und bieten attraktive

Arbeitsbedingungen", sagt Fabrice Zumbrunnen, Leiter des Departements

HR, Kultur und Freizeit.



Der gemeinsame Auftritt unter dem Dach "Migros-Gruppe Arbeitswelt"

erleichtert interessierten Kandidatinnen und Kandidaten die

Stellensuche. Sie finden nicht nur passende Jobs, sondern können sich

auch schnell über die Arbeitsbedingungen beim entsprechenden

Unternehmen informieren. Videos mit Mitarbeitenden-Interviews helfen

dabei, sich ein Bild des Unternehmens, der Stelle und des Arbeitsorts

zu machen. Wichtig für Arbeitnehmer ist auch die Kultur eines

Unternehmens. Deshalb informiert das Karriereportal auch über die

Werte der Migros-Gruppe und ihr Engagement für eine fortschrittliche

Personalpolitik.



Link zur Migros-Gruppe Arbeitswelt: www.migros-gruppe.jobs



Facts and Figures zur Arbeitswelt der Migros-Gruppe



- Rund 7000 Stellen pro Jahr werden online ausgeschrieben, dazu

kommen zwischen 200 und 300 Printannoncen

- Rund 300'000 Bewerbungen erhalten die Unternehmen der

Migros-Gruppe jährlich, davon treffen 94 % auf elektronischem

Weg ein

- Am meisten Bewerbungen erhält die Migros-Gruppe für Stellen im

kaufmännischen Bereich, in der Logistik sowie für

Kassenarbeitsplätze

- Am schwierigsten zu besetzen sind Stellen für Informatiker,

Verkaufspersonal, Fachspezialisten, Mechaniker, Metzger und

Bäcker

- Das Engagement für die Aus- und Weiterbildung ist gross:

Jährlich werden über 1500 Lernende, 150 Praktikanten und 25

Trainees (Einstieg für Hochschulabsolventen) eingestellt



