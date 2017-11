Pfäffikon (ots) -



Die Zukunft von Diesel-Personenwagen wird seit geraumer Zeit

kontrovers diskutiert. Die neusten Eurotax-Untersuchungen zeigen,

dass sich Diesel- und Benzinfahrzeuge im Neuwagen- und Occasionsmarkt

unterschiedlich entwickeln. Fakt ist: Bei Neuwagen hat der Diesel in

den zurückliegenden Monaten konstant Marktanteile verloren. Für 2018

ist bei Diesel-Neuzulassungen ein weiterer Rückgang wahrscheinlich.



Kein genereller Einbruch von Diesel-Restwerten



Bei den Occasionspreisen zeigen Dieselfahrzeuge insgesamt

ebenfalls eine schwächere Performance, ohne dass bislang allerdings

von einem Wertverfall gesprochen werden kann. Dies unterstreicht auch

eine Umfrage, die Eurotax jüngst bei Händlern und

Gebrauchtwagenspezialisten der Importeure durchgeführt hat. Eine

deutliche Mehrheit der Befragten gab an, Diesel-Occasionen weiterhin

ohne Vorbehalte einzutauschen, obschon der Abverkauf inzwischen als

schwieriger beurteilt wird. Die Mehrzahl erwartet allerdings, dass

die Wiederverkaufswerte von jüngeren Dieselfahrzeugen in den

kommenden 5 Jahren - im Vergleich zu heute - weiter sinken werden.



Der Dieselantrieb bleibt noch lange wichtig



Da Dieselmotoren im Vergleich mit Benzinern in der Regel die

bessere CO2-Effzienz aufweisen, sind sie für das Erreichen der

CO2-Flottenziele 2020 von grosser Bedeutung. «Das nach wie vor eher

bescheidene Modellangebot von Fahrzeugen mit alternativen

Antriebskonzepten sowie insbesondere die fehlende, flächendeckende

Infrastruktur für Elektrofahrzeuge (Ladestationen, Netze etc.)

verhindern in nächster Zukunft eine massive Abkehr von Fahrzeugen mit

Verbrennungsmotoren. Dies gilt umso mehr, als dass alltagstaugliche

Alternativen für die Langstrecken- und Vielfahrerbedürfnisse von

Firmenflotten noch länger auf sich warten lassen.



Dieselfahrzeuge werden deshalb nicht so bald und drastisch an

Bedeutung und an Wert verlieren, wie dies einige Auguren derzeit zu

wissen glauben», fasst Roland Strilka, Group Director Insights &

Analysis DACH bei Eurotax, die aktuelle Marktsituation zusammen.



