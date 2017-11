Hinweis: Das hier Gezeigte ist eine Momentaufnahme, aktuell ist das jederzeit unter http://www.finanzmarktmashup.at aktuell aufrufbar. Was die wichtigsten Finanzmarktmedien Österreichs halt gerade so online haben ... einen Zufallsmix aktueller Bilder gibt es HIER. Worum es geht? Distae Betreiber der wichtigsten Finanzmarktwebsites in Österreich wurden um Zustimmung gefragt, ob wir ihre RSS-Feeds zu einer Momentaufnahme mixen können - 100 Prozent positives Feedback. In alphabetischer Reihenfolge werden nun be24.at, boerse-express.com, derboersianer.at, derstandard.at, diepresse.com, finanzen.at, foonds.com, kleinezeitung.at, wirtschaftsblatt.at sowie die eigenen sites boerse-social.com und photaq.com im Mix vorhanden sein. Jeweils mit den jüngsten drei Stories aus dem...

