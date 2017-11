Dubai / Stuttgart (ots) -



Borgward feiert heute auf der Dubai International Motor Show mit den SUV-Modellen Borgward BX5 und Borgward BX7 den offiziellen Marktstart im Mittleren Osten. Tom Anliker, Senior Vice President Global Marketing, Sales and Services at Borgward Group AG, äußerte sich zuversichtlich zu den Marktaussichten für Borgward: "Borgward bietet attraktive Modelle an und die Autokunden am Golf werden von der Erweiterung des Angebotes an hochwertigen Fahrzeugen profitieren." Nach monatelangen Klima-Tests und dem Aufbau einer regionalen Vertriebsstruktur konnte Borgward nun erstmalig seine BX5 und BX7 SUVs am Golf vorstellen.



Aufgrund der nachhaltig hohen Nachfrage nach kompakten und mittelgroßen SUVs sind die Golfstaaten für Borgward vielversprechende Märkte. Mehr als 30 Prozent aller verkauften Neuwagen in den Golfstaaten sind SUVs. Für Borgward stehen die Chancen gut, mit seinen schönen, dynamischen und technisch hochwertigen Fahrzeugen bei den Kunden im Mittleren Osten zu punkten. Tom Anliker unterstrich die prominente Position, die die Golfstaaten in der globalen Strategie von Borgward einnehmen: "Am Golf und in der weiteren Region des Mittleren Ostens ist die Art von Fahrzeug, die wir bauen, sehr populär. Wir sind zuversichtlich, dass wir hier mit unseren BX7- und BX5-Modellen sowie einem sehr guten Händlernetz in den nächsten Jahren eine solide Kundschaft aufbauen werden."



