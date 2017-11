Der Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni setzt sich nach kräftigen Zuwächsen höhere Ziele für das Gesamtjahr.

Der Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni ist dank des Booms der europäischen Autoindustrie gut unterwegs. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hob der MDax-Konzern am Mittwoch seine Ergebnisprognose an. Als neues Ziel steht für den im Januar ausscheidenden Vorstandschef Dieter Belle nun rund 220 Millionen Euro Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Plan. Zuvor hatte das Management 190 bis 210 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...