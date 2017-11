Das bereinigte EBITA mit 21 Mio. Euro sowie die bereinigte EBITA-Marge mit 2,1 % lagen auf Vorjahresniveau. Das bereinigte Konzernergebnis von Bilfinger stieg von 11 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 13 Mio. Euro an. "Mit der Stabilisierung des Unternehmens sind wir auf einem guten Weg", so CEO Tom Blades. "Trotz eines weiterhin herausfordernden und wettbewerbsintensiven Umfelds konnten wir im vergangenen Quartal unsere Marktposition festigen und in wichtigen Wachstumsfeldern sogar ausbauen. Um wieder zu nachhaltigem Ergebniswachstum zurückzukehren, werden wir uns im Rahmen unserer Strategie 2020 weiterhin darauf konzentrieren, Komplexitäten abzubauen, unsere Betriebsabläufe zu optimieren und die Kosten zu reduzieren. Gleichzeitig arbeiten wir daran, innerhalb unserer neuen strategischen Ausrichtung in Märkte einzutreten, die attraktiv sind und in denen wir unsere Engineering- und Maintenancekompetenzen voll entfalten können."

Der Auftragseingang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...