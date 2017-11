BERLIN (Dow Jones)--Der schwedische Energieversorger Vattenfall beteiligt sich am Bau von Europas größter Batteriefabrik für Elektroautos in seinem Heimatmarkt. Der Staatskonzern investiert 5 Millionen Schwedische Kronen oder eine halbe Million Euro in das Werk. Neben der kleinen finanziellen Beteiligung will Vattenfall dabei beraten, wie die Batteriefertigung mit möglichst viel Ökostrom betrieben werden kann.

Der ehemalige Tesla-Manager Peter Carlsson baut mit seinem Startup Northvolt für 4 Milliarden US-Dollar Europas größte Batteriefabrik in nordschwedischen Skelleftea. Dort sollen bis zu 2.500 Beschäftigte Akkus für E-Autos montieren. Carlsson will damit verhindern, dass Europa abhängig von Importen aus Asien wird. Der Baubeginn ist für Anfang nächsten Jahres anvisiert.

Neben Vattenfall beteiligt sich der schweizerische Technologiekonzern ABB mit 10 Millionen Euro an dem Projekt.

November 15, 2017 06:05 ET (11:05 GMT)

