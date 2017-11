Die Edelmetallmesse in München bietet jedes Jahr hervorragende Gelegenheiten für die Leser des Miningscouts die aktuellsten Marktmeinungen einzuholen. Diese Chance haben wir auch 2017 genutzt und eine Reihe von anerkannten Spezialisten vor die Kamera gebeten, die auf der Messe durch Vorträge einem breiten Publikum ihr Wissen vermittelten. Solide analysierende Vermögensverwalter und strategische Denker zur globalen Währungspolitik und Breitbandanalysen für Rohstoffe und Edelmetalle gaben einen hervorragenden Überblick über die derzeitige Situation auf den Weltmärkten, aber auch wertvolle Hinweise zur künftigen Marktentwicklung. In den von uns geführten Interviews wurden weltpolitische Situationen, Trends für Rohstoffe und Währungen schonungslos und weitsichtig erörtet, wie man sie normal in keinen Medien erfährt. Auch wenn die Experten vor der Kamera die Märkte aus unterschiedlichen Ansätzen analysieren, überwiegend sehen sie ein durchwegs positives Bild für die meisten der Rohstoffe und Edelmetalle für das kommende Jahr. Daneben hat die Edelmetallmesse dieses Jahr ein signifikant verändertes Bild geboten. Sie mutierte durch die verstärkte Präsenz an Rohstoffunternehmen und dem auffälligem Schwund der bislang dominierenden Edelmetallhändler zu einer bemerkenswert starken Rohstoffmesse. Ein eindeutiges Indiz, dass nach den vielen desaströsen Jahren die Interessen an Rohstoffunternehmen stark zunahmen. Was auch erkennbar war durch die Anzahl an Besuchern, die an an den einzelnen Ständen der Rohstoffirmen Informationen zu den Unternehmen einholten. Auch wir vom Miningscout konnten dies an dem gesteigerten Interesse an den von uns präsentierten 7 australischen Unternehmen eindeutig erkennen. Der Trend zu Rohstoffen...

