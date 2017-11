Wien - Polens Wirtschaft wächst weiterhin kräftig, getrieben vor allem vom privaten und staatlichen Konsum, aber auch von zunehmenden Exporten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Eine etwas schwächere Wachstumsdynamik in der Eurozone und Engpässe im polnischen Arbeitsmarkt könnten laut Weltbank im kommenden Jahr allerdings zu einer leichten Verlangsamung des Wachstums führen. Inzwischen habe Polens Wirtschaftsleistung pro Einwohner 70% des EU-Durchschnitts erreicht. Als es vor 13 Jahren der EU beigetreten sei, seien es lediglich 50% gewesen.

